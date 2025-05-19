Тюменцы сделали покупки на 163,5 млрд рублей за начало года
Жители Тюменской области в период с января по март 2025 года купили товары на общую сумму 163,5 млрд руб., сообщил региональный департамент экономики со ссылкой на данные Росстата.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
При сопоставимых ценах этот объем составил 100,7% к аналогичному периоду прошлого года. Объем розничной торговли на душу населения составил 100,9 тыс. руб., что выше среднего показателя по стране — среднероссийский уровень составляет 96,1 тыс. руб. По этому показателю Тюменская область занимает 17 место среди всех регионов страны.
Напомним, жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (ХМАО-Югра и ЯНАО) в 2024 году потратили свыше 50 млн руб. на добровольное страхование жизни — сборы в этом сегменте выросли в 3,5 раза.