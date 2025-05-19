Тюменцы сделали покупки на 163,5 млрд рублей за начало года

Жители Тюменской области в период с января по март 2025 года купили товары на общую сумму 163,5 млрд руб., сообщил региональный департамент экономики со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

При сопоставимых ценах этот объем составил 100,7% к аналогичному периоду прошлого года. Объем розничной торговли на душу населения составил 100,9 тыс. руб., что выше среднего показателя по стране — среднероссийский уровень составляет 96,1 тыс. руб. По этому показателю Тюменская область занимает 17 место среди всех регионов страны.

Напомним, жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (ХМАО-Югра и ЯНАО) в 2024 году потратили свыше 50 млн руб. на добровольное страхование жизни — сборы в этом сегменте выросли в 3,5 раза.

Ирина Пичурина