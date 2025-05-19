«Движение первых» охватило в Свердловской области более 320 тысяч человек

В Свердловской области насчитывается более 320 тыс. участников молодежного «Движения первых», рассказала на пресс-конференции председатель совета регионального отделения Ирина Грибан. По ее словам, это на 120 тыс. больше, чем в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Движение первых» — общероссийское общественно-государственное движение, призванное для развития культурного воспитания молодежи. Федеральный закон «О российском движении детей и молодежи» президент Владимир Путин подписал 14 июля 2022 года. Учредителями движения стали 26 общественных структур: АНО «Большая перемена», Российское движение школьников, «Юнармия», Российский союз молодежи (РСМ), Свердловская региональная общественная детская организация «Каравелла» и другие.

Ирина Грибан сообщила, что в Свердловской области открыто более 1300 первичных отделений движения. «Сейчас работаем больше на качество, а не на количество, чтобы каждый ребенок мог проявить инициативу и придумать что-то свое, что важно для его первичного отделения»,— пояснила она. По ее словам, «Движением первых» запланировано много мероприятий, например, 1 июня пройдет Фестиваль детства.

Начальник штаба регионального отделения «Юнармия» по Свердловской области Елена Харитонова добавила, что у молодежи растет интерес и к «Юнармии». Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. По словам госпожи Харитоновой, сейчас в Свердловской области насчитывается более 22 тыс. юнармейцев — на 4 тыс. человек больше, чем в 2022 году.

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов отметил, что у всех молодежных организаций должна быть одна большая цель — работать на воспитание молодежи. «Мы, как взрослые, не должны делить ребенка. Пусть он сам выбирает, а мы можем только помочь ему»,— подчеркнул он.

Стефания Автомонова