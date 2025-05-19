Таможенники обнаружили нелегальные игрушки в магазине в Екатеринбурге

В Екатеринбурге таможенники нашли партию контрафактных игрушек в одном из магазинов. Изъято более 160 товаров из Китая, включая конструкторы и гоночные машинки, сообщили в Уральском таможенном управлении (УТУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Кроме того, еще около 50 единиц наборов конструкторов и машинок с признаками контрафактности отправили на экспертизу. У владелицы магазина не было документов, подтверждающих легальность товаров. Она заявила, что приобрела их оптом в Екатеринбурге и Москве, но сама не декларировала при ввозе. Сейчас решается вопрос о привлечении предпринимательницы к административной ответственности.

Напомним, в начале года Екатеринбургские таможенники начали использовать навигационные пломбы для оформления партий товаров, ввозимых автомобильным транспортом. Они позволяют отслеживать перемещение товаров в реальном времени и повышают уровень контроля.

Ирина Пичурина