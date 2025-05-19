Бельский поблагодарил именинника Беглова за открытый диалог с депутатским корпусом
Спикер петербургского парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале поздравил губернатора Северной столицы Александра Беглова с днем рождения. Председатель ЗакСа поблагодарил градоначальника за последовательное развитие города и открытый диалог с депутатским корпусом.
Губернатор Петербурга Александр Беглов (справа) и председатель ЗакСа Александр Бельский (слева) после заседания парламента.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Под его [Александра Беглова] руководством город прошел через серьезные вызовы — от пандемии и антироссийских санкций до масштабных инфраструктурных реформ — сохранив устойчивость и набрав темп в ключевых отраслях»,— написал господин Бельский в личном Telegram-канале.
Также в своих соцсетях этим утром поздравления выложили другие городские чиновники и политики, в том числе вице-спикер ЗакСа Павел Иткин, глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт и вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что 19 мая, в первый день ПМЮФ, в Петербурге торжественно открыли памятник Михаилу Сперанскому. В церемонии приняли участие министр юстиции РФ Константин Чуйченко и губернатор Петербурга Александр Беглов.