Бельский поблагодарил именинника Беглова за открытый диалог с депутатским корпусом

Спикер петербургского парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале поздравил губернатора Северной столицы Александра Беглова с днем рождения. Председатель ЗакСа поблагодарил градоначальника за последовательное развитие города и открытый диалог с депутатским корпусом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Петербурга Александр Беглов (справа) и председатель ЗакСа Александр Бельский (слева) после заседания парламента.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Губернатор Петербурга Александр Беглов (справа) и председатель ЗакСа Александр Бельский (слева) после заседания парламента.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Под его [Александра Беглова] руководством город прошел через серьезные вызовы — от пандемии и антироссийских санкций до масштабных инфраструктурных реформ — сохранив устойчивость и набрав темп в ключевых отраслях»,— написал господин Бельский в личном Telegram-канале.

Также в своих соцсетях этим утром поздравления выложили другие городские чиновники и политики, в том числе вице-спикер ЗакСа Павел Иткин, глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт и вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 19 мая, в первый день ПМЮФ, в Петербурге торжественно открыли памятник Михаилу Сперанскому. В церемонии приняли участие министр юстиции РФ Константин Чуйченко и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Дарья Астанина