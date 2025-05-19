Замглавы Свердловской области Шмыков отчитается за работу Евгения Куйвашева

Депутаты проведут 43 заседание Законодательного собрания Свердловской области 20 мая, следует из проекта повестки. Отчет о результатах деятельности правительства региона в 2024 году за бывшего губернатора Евгения Куйвашева представит первый замгубернатора Алексей Шмыков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Шмыков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Шмыков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе заседания также отчет о деятельности и расходах в 2024 году представит уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, будут рассматриваться проекты изменения в законы по регулированию земельных отношений, рекламы и прочего. Представители областного правительства и содокладчики также отчитаются об исполнении закона «О технопарках в Свердловской области» и о поддержке и развитии внутреннего туризма.

Напомним, 26 марта Евгений Куйвашев ушел в отставку с поста губернатора Свердловской области — спустя 12 лет руководства регионом он оставил должность по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен губернатор Оренбургской области Денис Паслер — эту должность ему предложил занять президент РФ Владимир Путин. Дату выборов губернатора объявят в июне.

Ирина Пичурина