В Екатеринбурге начнет работать сеть кофеен «Дринкит» от основателя Dodo Pizza

Сеть «цифровых» кофеен «Дринкит» основателя сети пиццерий Dodo Pizza Федора Овчинникова откроется в Екатеринбурге. Как пишет портал Е1, первые два заведения появятся в торговом центре «Алатырь» и в здании на проспекте Ленина, 53, где раньше работал спортивный магазин «Кант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На сайте компании указано, что они ищут персонал для работы в Екатеринбурге. Еще в октябре 2024 года представители компании сообщали, что уже договорились о запуске своих кофеен в ряде городов, в их числе был Екатеринбург, а также Пермь, Казань и Омск. На сегодняшний день, по данным сайта кофеен, в РФ заведения работают в Москве, Самаре, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Особенность «Дринкита» в том, что заказ там можно сделать заранее в мобильном приложении, а затем забрать готовый напиток в кофейне. Сеть «цифровых» кофеен входит в компанию Dodo Brands вместе с проектами Dodo Pizza и Doner 42.

Мария Игнатова