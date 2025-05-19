Двое детей погибли при пожаре в деревне под Орлом

В результате пожара в деревне Тайное Орловского округа Орловской области погибли двое малолетних детей, еще трое спаслись. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Пожар произошел сегодня ночью в деревянном частном доме. Спасатели прибыли на место через 15 минут после вызова, они обнаружили открытое горение по всей площади здания.

Возгорание ликвидировали на 60 кв. м. На месте работали 16 спасателей на четырех спецмашинах.

Тела двоих детей обнаружили на месте пожара. Трое спаслись до приезда сотрудников МЧС.

Алина Морозова