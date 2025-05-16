В везенной на Дон хризантеме нашли один из опаснейших вредителей для растений

В Ростовской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили в везенной хризантеме западный цветочный трипс. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, партия из более чем восьми тысяч цветков была импортирована из Нидерландов. Экспертиза подтвердила факт заражения товара одним из опаснейших вредителей, который поражает порядка 244 вида растения. Его основным признаком является образование некрозов в виде светлых пятен с четкими краями и экскрементами трипсов в виде скоплений темных, очень мелких пятен.

В ведомстве сообщили, всю партию запретили к выпуску. Собственнику продукции правоохранители предложили произвести обеззараживание, уничтожение или возврат цветов.

Константин Соловьев