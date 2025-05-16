Дмитрий Алехин стал прокурором Мучкапского района Тамбовской области
Приказом генпрокурора РФ Игоря Краснова прокурором Мучкапского района Тамбовской области назначен советник юстиции Дмитрий Алехин. Срок его полномочий составит пять лет. Об этом сообщили в облпрокуратуре. С 2015 года прокуратурой Мучкапского района руководил Андрей Юрьев 1976 года рождения.
Дмитрию Алехину 39 лет. Он родился в селе Гавриловка Ржаксинского района Тамбовской области. Окончил Тамбовский государственный технический университет. В органах прокуратуры работает с 2003 года. В Уваровской межрайонной прокуратуре занимал должности следователя, старшего следователя, помощника, а также заместителя межрайонного прокурора. Работал зампрокурора Первомайского района. С 2020 года возглавлял прокуратуру Инжавинского района.
На этой неделе также были назначены прокуроры Ржаксинского и Гавриловского районов Тамбовской области. Эти должности заняли Александр Безгин и Игорь Жилкин соответственно.