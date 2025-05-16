Глава СК РФ поручил возбудить дело о выселении постояльцев из пансионата в Самаре

СК России взял на контроль расследование ситуации с выселением пожилых постояльцев частного пансионата в Самаре. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СК РФ Александру Воеводину возбудить уголовное дело. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Перед этим в соцмедиа появилась информация о том, что новый собственник выселяет из частного самарского пансионата около ста постояльцев, среди которых есть лежачие больные. Региональное СУ СК РФ начало проверку по ст. 330 УК РФ (самоуправство). Александр Воеводин доложит Александру Бастрыкину об итогах расследования. Также прокуратура предостерегла владельца пансионата о недопустимости нарушения прав граждан.

Речь идет о пансионате для пожилых людей, престарелых и инвалидов, который с 2023 года располагается в арендованном корпусе санатория в Промышленном районе Самары. В настоящее время между собственником и арендатором возник спор о сроках и основаниях пользования зданием. Это привело к ситуации с выселением постояльцев учреждения.

Георгий Портнов