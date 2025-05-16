В Димитровграде главный по дорогам оштрафован за разрушенную проезжую часть

Директор МКУ «Городские дороги» в Димитровграде оштрафован. Он привлечен к административной ответственности за ненадлежащее содержание городских дорог. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что чиновник не организовал ремонт проезжей части на улицах Ангарской, Свирской, Победы, Октябрьской и Ганенкова в Димитровграде. В связи с этим в отношении директора МКУ «Городские дороги» было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения).

Материалы были переданы в суд. Он признал руководителя учреждения виновным в нарушении.

Георгий Портнов