У берегов Севастополя уничтожили шесть БПЛА

Ранним утром в пятницу, 16 мая, в Севастополе сработали системы ПВО. Губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале заявил, что в море на большом отдалении от берега уничтожили шесть БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это работа наших военных. По предварительной информации, уничтожено 6 БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», – написал губернатор.

«Ъ-Кубань» сообщал, что ранним утром 16 мая беспилотная опасность была объявлена на территории Краснодарского края. Позже ее отменили. О сбитии дронов над Кубанью не сообщалось.

Вячеслав Рыжков