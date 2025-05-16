На Кубани 14 муниципалитетам выделили 88 млн рублей на расчистку русел рек

В Краснодарском крае планируется расчистить от древесного засора более 180 км русел рек в целях минимизации рисков природных чрезвычайных ситуаций. Как сообщили в региональном министерстве ГО и ЧС, соответствующие мероприятия будут профинансированы из резервного фонда краевой администрации, 14 муниципалитетам направлено 88 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Работы охватят 35 участков водотоков в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Отрадненском районах, а также в Горячем Ключе, Новороссийске, Сочи и Туапсинском округе. Общая протяженность участков, подлежащих расчистке, составит 181,4 км.

По данным ведомства, устранение поваленных деревьев и древесных остатков в руслах должно обеспечить беспрепятственный пропуск воды и предотвратить формирование гидравлических заторов в паводковый период.

Вячеслав Рыжков