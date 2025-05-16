С постоянными отключениями электричества в ЖК «ЛесАрт» в Новоселье разберется СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить руководителю СУ СК по Ленобласти Сергею Сазину о результатах проверки по обращениям о нарушении прав жильцов ЖК «ЛесАрт» в городском поселке Новоселье, сообщила пресс-служба ведомства.

Жители многоэтажки пожаловались на проблемы в социальных сетях СК. По их словам, в одной из новостроек, введенной в эксплуатацию в 2024 году, без предварительного уведомления регулярно прекращается подача электричества. Перебои со светом влекут отключение отопления и лифтового оборудования, системы водоснабжения.

Регулярно создается угроза возникновения коротких замыканий и возгораний, ломается бытовая техника. Многочисленные обращения в управляющую компанию и к застройщику в лице ГК «ЕДИНО» результатов не принесли.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращениям жителей Ленобласти, возмутившихся резкими запахами в поселке имени Свердлова.

Андрей Маркелов