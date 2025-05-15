На Дону вынесли приговор террористам готовившим взрыв в здании суда в Пятигорске

В Ростове-на-Дону вынесли приговор двум участника запрещенной в РФ террористической организации. Мухамаджон Тилоев и Дилшод Каландаров получили по 18 и 17 лет колонии строгого режима за подготовку теракта в здании Пятигорского городского суда, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

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Согласно материалам дела, в 2024 году подсудимые вступили в запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство, находясь в Пятигорске. В январе 2024 года они вместе с неустановленным руководителем организации спланировали совершение террористического акта.

9 января фигуранты провели разведку зданий Пятигорского городского суда и прокуратуры города. Дилшод Каландаров снял на видео здание суда и отправил запись руководителю через мессенджер, а Мухамаджон Тилоев переслал скачанные из интернета фотографии здания прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Николай Аксенов