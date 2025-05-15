Житель Пятигорска обвиняется в хищении 6,3 млн рублей у банка
Прокуратура Ставропольского края направила в Пятигорский городской суд уголовное дело в отношении жителя Пятигорска, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. С августа по сентябрь 2022 года преступники похитили у местного отделения банка свыше 6,3 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ
По версии следствия, пятигорчанин организовал преступную группу из 10. Участники сообщества в различных составах заключили с банком шесть кредитных договоров на покупку отечественных автомобилей, предоставив недостоверные сведения о местах работы и размерах заработка.
Получив одобрение займов, мошенники приобрели транспортные средства, которые впоследствии реализовали третьим лицам.
Незаконная деятельность ( ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).группировки была пресечена в июне 2024 года. Расследование уголовных дел против соучастников находится на контроле прокуратуры края.