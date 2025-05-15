Житель Пятигорска обвиняется в хищении 6,3 млн рублей у банка

Прокуратура Ставропольского края направила в Пятигорский городской суд уголовное дело в отношении жителя Пятигорска, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. С августа по сентябрь 2022 года преступники похитили у местного отделения банка свыше 6,3 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

По версии следствия, пятигорчанин организовал преступную группу из 10. Участники сообщества в различных составах заключили с банком шесть кредитных договоров на покупку отечественных автомобилей, предоставив недостоверные сведения о местах работы и размерах заработка.

Получив одобрение займов, мошенники приобрели транспортные средства, которые впоследствии реализовали третьим лицам.

Незаконная деятельность ( ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).группировки была пресечена в июне 2024 года. Расследование уголовных дел против соучастников находится на контроле прокуратуры края.

Николай Аксенов