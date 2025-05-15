Аэропорт Ставрополя в этом году обслужил 162 тысячи пассажиров

Международный аэропорт Ставрополя за первые четыре месяца этого года обслужил более 162,3 тыс. пассажиров, что на 0,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора компании Виктора Соловьева.

По словам руководителя, незначительное снижение пассажиропотока связано с «временной отменой международных авиарейсов с 6 февраля 2025 года в связи с реконструкцией воздушного пункта пропуска.

На внутренних маршрутах с начала года аэропорт принял 160,679 тыс. пассажиров, что на 1,35% больше прошлогоднего показателя в 158,533 тыс. человек. Международный трафик сократился на 61,4% — с 4,207 тыс. до 1,626 тыс. путешественников.

Аэропорт Ставрополь имеет статус международной воздушной гавани федерального значения.

Николай Аксенов