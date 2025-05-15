Водоканал Ставрополья увеличит подачу воды на 5 тысяч кубометров в сутки

Ставропольский краевой водоканал завершил бурение двух артезианских скважин на Малкинском месторождении. По расчетам специалистов это позволит увеличить объем водоснабжения на 5 тыс. кубометров ежесуточно, сообщили в пресс-службе главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С лета подача воды будет производиться из 40 артезианских источников.

Дополнительные ресурсы получат административные центры Кировского, Георгиевского и Минераловодского округов, а также 12 близлежащих населенных пунктов.

Для улучшения водоснабжения в жаркий период «Ставрополькрайводоканал» планирует пробурить еще две скважины глубиной до 250 м. Это обеспечит стабильную подачу воды в засушливое время года.

Николай Аксенов