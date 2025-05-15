Россельхознадзор предъявил новокубанскому МУП «Чистый город» 59 млн рублей долга

Южное межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) направило требование в адрес конкурсного управляющего МУП «Чистый город» в размере 59 млн руб. Как указано в сообщении, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, основанием для задолженности муниципального предприятия перед федеральным ведомством стало неисполнение предписания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как указано на официальном сайте Новокубанского городского поселения, муниципальное унитарное предприятие «Чистый город» (МУП «Чистый Город») создано 8 декабря 2014 года и осуществляет деятельность по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, а также по благоустройству территорий.

31 марта 2025 года решением Арбитражного суда Краснодарского края МУП было признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Дмитрий Синявский. По данным системы Rusprofile, уставный капитал предприятия 147,4 тыс. руб. По последним финансовым данным за 2023 год, выручка МУПа составила 29 млн руб., убыток — 1,6 млн руб. При этом кредиторская задолженность муниципального предприятия на 31 декабря 2023 года составляла 958 тыс. руб., дебиторская — 4,4 млн руб.

В топ-5 заказчиков МУП «Чистый город» входят его учредитель — администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района (139 контрактов на 56,4 млн руб.), ГБУЗ Новокубанская ЦРБ (три контракта на 1,6 млн руб.), МДОАУ №10 (три контракта на 200,4 тыс. руб.), МДОАУ №3 (два контракта на 100,8 тыс. руб.) и МДОАУ №1 (один контракт на 55,2 тыс. руб.).

Василий Хитрых