На Ставрополье волонтеры убрали 380 кубометров мусора с прибрежных территорий

Более 4 тыс. жителей Ставропольского края очистили 128 км прибрежных территорий и собрали свыше 380 кубометров мусора. Мероприятия проходили с начала года в рамках Всероссийской акции «Вода России», сообщает пресс-служба регионального министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Работы проводились на реках Кубань, Кума, Подкумок, Большой Зеленчук и ещё 16 водных артериях, а также на Новотроицком водохранилище и озере Буйвола. Внимание уделили прудам и гидромелиоративным каналам»,— рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов.

Наибольшую активность проявили жители Пятигорска, Апанасенковского, Предгорного, Изобильненского, Новоселицкого, Ипатовского и Новоалександровского округов. Рекордсменом стал Невинномысск, где в экологической акции приняли участие 1,1 тыс. человек.

Николай Аксенов