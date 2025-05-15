В Невинномысске после обрушения берега обследовали аварийный участок

Специалисты обследовали участок обрушения грунта на берегу Кубани возле дома №43 по улице Парковая. Акт экспертизы направят в Министерство природных ресурсов края для дальнейшего решения проблемы берегоукрепления, сообщили в администрации Невинномысска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Водоснабжение домовладения, нарушенное в результате происшествия, оперативно восстановлено владельцем участка. По данным обследования, расстояние от края берега до жилого строения составляет около 30 м»,- следует из сообщения.

Согласно Водному кодексу РФ, река Кубань, протекающая по территории нескольких субъектов федерации, находится в собственности государства. Ответственность за предотвращение негативного воздействия вод лежит на федеральных органах власти.

«С вопросом берегоукрепления реки Кубань на данном участке обращались неоднократно. В январе 2025 года Невинномысск с рабочей поездкой посещали заместитель Председателя Правительства Ставрополья Илья Дроздов и Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов»,— отметил глава Невинномысска Михаил Миненков.

Николай Аксенов