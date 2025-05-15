В Пятигорске задержали банду лжеполицейских, вымогавших деньги у туристов

В Пятигорске задержали двух участников организованной группы, которые под видом правоохранителей вымогали деньги у владельцев дорогих автомобилей, подбрасывая им наркотики и угрожая оружием. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ

По данным следствия, преступники выслеживали туристов, приезжавших в Пятигорск на дорогостоящих автомобилях. Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и обвиняли граждан в хранении наркотиков. Угрожая оружием, они надевали на жертв наручники и подбрасывали свертки с неизвестным веществом.

«Вымогатели предлагали избежать уголовного преследования за вознаграждение, доставляли потерпевших к банкоматам и, получив деньги, скрывались. На данный момент установлены три эпизода противоправной деятельности задержанных»,— следует из сообщения.

Следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела по частям второй и третьей статьи 163 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

Николай Аксенов