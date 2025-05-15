Прокуратура добилась ремонта аварийного участка водопровода под Волгоградом

В Волгоградской области благодаря вмешательству прокуратуры отремонтировали аварийный участок водопровода в р.п. Средняя Ахтуба. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Среднеахтубинского района выяснила, что водопровод на ул. Свердлова изношен на более чем 90%. Этот его участок обслуживает свыше 100 жилых домов, здание поликлиники ГБУЗ «Среднеахтубинская ЦРБ» и несколько административных объектов.

Надзорное ведомство попросило суд обязать администрацию городского поселения р.п. Средняя Ахтуба заменить ветхий участок водопровода. Суд удовлетворил требование, его акт исполнен.

Павел Фролов