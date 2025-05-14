В Геленджике открылся туристско-информационный центр на набережной

На набережной в Геленджике начал работу первый туристско-информационный центр (ТИЦ). Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый ТИЦ разместился рядом с ТЦ «Геленджик» на побережье. Сотрудники учреждения помогают туристам составлять маршруты, предоставляют информацию об объектах показа, выдают бесплатные карты и путеводители. Все услуги оказываются на безвозмездной основе.

Как отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Михаил Зарицкий, открытие центра связано с ростом туристического потока: в 2024 году Краснодарский край посетили более 20 млн человек. Новый центр стал вторым краевым учреждением такого типа — первый работает в Краснодаре. Также функционируют два муниципальных ТИЦ — в краевой столице и Абрау-Дюрсо.

В день открытия организовали выставочные стенды, фотозоны и активности. С момента запуска центр в Геленджике уже посетили около 300 человек, летом ожидается рост числа туристов.

Анна Гречко