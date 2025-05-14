В Ростове заведующему аптекой готовы платить 195 тысяч рублей в месяц

Заведующий аптекой в Ростове-на-Дону может ежемесячно зарабатывать до 195 тыс. руб. Об этом сообщили представители сервиса SuperJob. Они пояснили, что претендент на такую позицию должен иметь высшее фармацевтическое образование и трехлетний опыт руководства несколькими сетевыми аптеками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Аналитики сервис по поиску высокооплачиваемой работы изучили предложения работодателей на позицию «Заведующий аптекой». Выяснили, что в столице Дона руководитель аптеки может в месяц получать от 60 тыс. руб. до 195 тыс. руб.

Так, на зарплату 60-70 тыс. руб. может рассчитывать кандидат со средним профильным образованием, действующим сертификатом фармацевта или провизора, знанием ассортимента лекарств, кассовой дисциплины, основ товарного учета, действующих приказов и правил розничной торговли, опытом работы фармацевтом или провизором от трех лет. 70-85 тыс. руб. в месяц в Ростове может получать соискатель со знанием основ техники продаж, обучения персонала, навыков планирования и анализа продаж, опытом работы заместителем заведующего или заведующим аптекой от одного года. А на оклад 85-130 тыс. руб. может рассчитывать кандидат с наличием сертификата по специальности «Управление и экономика фармации», системными знаниями в сфере организации и экономики отрасли, высоким уровнем управленческих компетенций, опытом работы заведующим аптекой от двух лет.

Наталья Белоштейн