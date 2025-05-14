В Ульяновской области закончено расследование растраты в детсаду

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о растрате в детсаду в Ульяновской области (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Расследование завершено, и материалы переданы в суд. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

По версии следствия, бывшая заведующая учреждением выписала себе годовые премии за 2023 и 2024 годы на суммы 85 и 100 тыс. руб. соответственно. При этом у обвиняемой не было соответствующих документов, также она не получила необходимое согласие районного управления образования.

После того, как в отношении бывшей руководительницы детсада было возбуждено уголовное дело, она полностью возместила причиненный ущерб. В настоящее время деньги возвращены в бюджет.

Георгий Портнов