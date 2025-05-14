Донские виноделы с начала 2025 года увеличили объемы производства на 31%

В Ростовской области за первые три месяца 2025 года объем производства винодельческой продукции достиг 102,74 тыс. декалитров (1,4 млн бутылок). В сравнении с показателями 2024 года прирост составил 31%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный минсельхозпрод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что производство виноматериалов за исследуемый период выросло в 1,6 раза до 473,2 тыс. декалитров.

Так, в 2025 году планируется выпустить винодельческую продукцию на уровне прошлогодних показателей. Площадь закладки молодых виноградников останется такой же, как и в 2024 году.

Мария Хоперская