Взрыв в обмен на выезд

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины Андрея Сереженко к 17 годам колонии строгого режима за участие в покушении на начальника Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области Евгения Соболева. По версии обвинения, подсудимый в преступлении исполнял роль водителя и перевозчика взрывного устройства. В результате устроенного взрыва автомобиля начальник УСИН получил тяжкий вред здоровью. На суде Андрей Сереженко частично признал вину и утверждал, что действовал из-за боязни физической расправы со стороны своих подельников.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд признал 42-летнего гражданина Украины Андрея Сереженко виновным в незаконной перевозке взрывного устройства и в участии в акте международного терроризма (п. «а» ч. 3 ст. 222.1; ч. 1 ст. 361 УК РФ). Ему назначены 17 лет колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а также штраф в размере 300 тыс. руб.

Как указано в материалах дела (имеются в распоряжении «Ъ-Ростов»), Андрей Сереженко родился на Херсонщине – в селе Садово, имеет высшее образование, женат. До задержания проживал в городе Голая Пристань Херсонской области.

По версии следствия, в 2022 году неустановленные лица привлекли гражданина Б., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для совершения взрыва из-за несогласия с проведением специальной военной операции. В свою очередь Б. привлек к организации П. (уголовное преследование прекращено в связи со смертью) и Андрея Сереженко.

Около 7:30 18 июня 2022 года в Херсоне Сереженко привез Б. в сквер, расположенный между улицей Паровозная и проспектом Адмирала Сенявина. Б. взял с собой рюкзак, в котором находилось взрывное устройство. Он вышел из машины и дал указание водителю вернуться через час. Третий сообщник тем временем следил за машиной начальника УСИН по Херсонской области Евгения Соболева и передавал информацию Б., свидетельствуют материалы дела.

Взрывное устройство Б. прикрепил к стволу дерева в сквере. Когда Audi Q7 Евгения Соболева проезжала мимо, произошел взрыв. Начальник УСИН получил в результате покушения переломы правой большеберцовой кости, правой и левой малоберцовых костей.

Исполнитель был ранен в ногу. Вернувшийся за ним Сереженко отвез раненого домой и оказал помощь. 21 июня 2022 года Б. покинул территорию Херсонщины. Спустя несколько недель после этого Сереженко задержали сотрудники правоохранительных органов.

В суде Андрей Сереженко не признал вину в перевозке взрывного устройства, а в совершении акта международного терроризма признал частично. Подсудимый настаивал: он не знал о том, что предмет в рюкзаке Б. являлся взрывным устройством. Также он объяснил, что согласился участвовать в подрыве начальника УСИН по Херсонской области из-за боязни физической расправы над его родственниками со стороны Б.

На стадии следствия Андрей Сереженко рассказывал, что с Б. он познакомился в марте 2022 года, вместе они периодически обсуждали местных жителей, перешедших на сторону Российской Федерации, называя их предателями. В июне 2022 года Б. обещал ему помочь выехать из Херсона на территорию, подконтрольную Украине, если он, Сереженко, отвезет Б. в сквер в нужное время для совершения покушения на Евгения Соболева. Из показаний свидетелей следует, что Б. являлся бывшим сотрудником полиции и действовал по заданию украинских спецслужб.

Мария Иванова