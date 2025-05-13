В Ростовской области в апреле зарегистрировали пропажу более 80 человек

В апреле 2025 года в Ростовской области поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» зарегистрировал 81 сообщение об исчезновении людей. Эти данные были опубликованы на странице организации в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным отряда, 51 человек был найден живым, трое оказались погибшими. Поиски семи пропавших продолжаются. Кроме того, пять человек вернулись домой самостоятельно, а девять заявлений о пропаже не получили подтверждения.

Добровольцы смогли установить личность пятерых потерявшихся. Информация об одном человеке была направлена в проект «Жди меня».

«Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. Берегите себя и своих близких»,– уточняет источник.

Валентина Любашенко