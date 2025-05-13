Бюджет Сочи получил более 185 млн рублей от нового турналога

С начала 2025 года бюджет Сочи получил 185,4 млн руб. от туристического налога, пишет издание «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Показатель охватывает период с января по апрель и, как предполагается, при сохранении текущей динамики к концу года превысит объем поступлений от курортного сбора за весь 2024 год, который составил 537 млн руб.

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В мэрии отмечают отличие нового механизма: если курортный сбор имел строго целевое назначение — развитие туристической инфраструктуры,— то средства от туристического налога могут быть направлены на любые социально значимые проекты, включая благоустройство общественных пространств и инициативы горожан. Решения о распределении поступлений будут приниматься с учетом актуальных потребностей муниципалитета.

Новая налоговая модель вступила в силу 1 января текущего года. В соответствии с утвержденной ставкой в 1% налог включается в стоимость размещения во всех санаториях, гостиницах и гостевых домах города. Облагаемой базой признается стоимость предоставления мест для временного проживания. Механизм сбора и администрирования налога лег на плечи средств размещения, обязанность по перечислению которых теперь предусмотрена на постоянной основе.

Вячеслав Рыжков