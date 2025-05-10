Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Бессмертного полка» три года ждали

Шествие памяти героев ВОВ в центре Ижевска собрало свыше 10 тысяч человек

Спустя три года в центр Ижевска вновь вышли жители с портретами родственников—участников Великой Отечественной войны (ВОВ), соответствующими транспарантами и флагами: власти Удмуртии разрешили провести в регионе шествие «Бессмертного полка» на День Победы. Так, в акции приняли участие около 10 тыс. ижевчан, с учетом жителей других районов — 37 тыс. За время без шествия показатель по Удмуртии снизился более чем вдвое. О проведении «Бессмертного полка» жителям объявили за четыре дня до старта акции, напомнив об усилении мер безопасности. Как Ижевск отреагировал на возвращение «Бессмертного полка» — в небольшой фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

Предыдущая фотография
шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 11

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

шествие «Бессмертного полка» в Ижевске 9 мая 2025 года

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Новости компаний Все