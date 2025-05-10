«Бессмертного полка» три года ждали
Шествие памяти героев ВОВ в центре Ижевска собрало свыше 10 тысяч человек
Спустя три года в центр Ижевска вновь вышли жители с портретами родственников—участников Великой Отечественной войны (ВОВ), соответствующими транспарантами и флагами: власти Удмуртии разрешили провести в регионе шествие «Бессмертного полка» на День Победы. Так, в акции приняли участие около 10 тыс. ижевчан, с учетом жителей других районов — 37 тыс. За время без шествия показатель по Удмуртии снизился более чем вдвое. О проведении «Бессмертного полка» жителям объявили за четыре дня до старта акции, напомнив об усилении мер безопасности. Как Ижевск отреагировал на возвращение «Бессмертного полка» — в небольшой фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
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