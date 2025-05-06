В Республике Татарстан осужден 46-летний бывший участник ОПГ «Аракчинские» за организацию убийства, совершенного 21 год назад. Ему выдвинуты обвинения по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане осужден экс-участник ОПГ «Аракчинские» за организацию убийства

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане осужден экс-участник ОПГ «Аракчинские» за организацию убийства

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Следствие установило, что осужденный задолжал деньги одному из участников ОПГ. Чтобы избежать выплаты долга, он спланировал устранение кредитора. Для этого он привлек знакомого, который нашел исполнителя преступления. В январе 2004 года кредитор был застрелен в своем автомобиле на парковке у дома по улице М. Чуйкова в Казани.

Подсудимый получил 19 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Артём Дергунов