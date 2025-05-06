«Многие проекты изначально нежизнеспособны или не учитывают специфику региона»

В ходе Кавказского инвестиционного форума, который пройдет в Минеральных Водах с 25 по 27 мая, власти Ставропольского края рассчитывают заключить более 10 соглашений о реализации на территории края крупных проектов. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в минэкономики региона. При этом, о каких конкретно проектах идет речь, пока не стали рассказывать. Бизнес-консультант и сооснователь сообщества «Триумфальная арка» Максим Михеев поделился мнением о том, какие именно проекты нужны сегодня Ставрополью.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Ни один современный регион не может развиваться без инвестиций. К сожалению, проблема с соглашениями, заключаемыми на инвестфорумах, причем не только нашего региона, но и других, в том, что огромное количество таких соглашений остаются проектами только на бумаге. До успешной реализации доходят единицы. И здесь очень редко срабатывают законы диалектики о переходе количества — в качество.

И здесь вопрос не в том, достаточны ли меры господдержки, а в том, что многие инвестпроекты изначально нежизнеспособны. Необходимо более тщательно делать отбор инвестпроектов с привлечением представителей власти, бизнеса, финансистов, юристов, экспертов в области экологии, других профильных специалистов. Либо же нужен заказ со стороны государства. То есть, нам не нужны просто инвестиционные проекты — нам необходимы проекты, рассчитанные под наш край, под его экономику. Какие это могут быть проекты?

Ставрополье — ворота всего Северного Кавказа. Через наш край проходит много сухопутных логистических маршрутов: Каспий, Черноморский регион, бывшие закавказские республики... Именно поэтому должны создаваться проекты, работающие на этом логистическом основании и выходящие по масштабам, по значимости за пределы Ставрополья.

Это история про проекты, способствующие созданию большого регионального хаба между пограничными с Россией государствами и центральной частью РФ.

Второй важный момент при формировании портфеля инвестпроектов — уникальные природные ресурсы нашего региона: рекреационные возможности, минеральная вода, свежий воздух, климат. Сейчас курортный потенциал края растет, но это больше из-за закрытых границ. А нужно сделать так, чтобы к нам хотели ехать. Вот завтра снимут санкции, и к нам поедут гости со всего мира. Количество туристов, которые готовы ехать к нам отдыхать, растет. И важно то, что в нашей индустрии гостеприимства нет ярко выраженной сезонности, поэтому нужны серьезные проекты. Но опять же это не история про гостиницу на 10 номеров. Это должны быть шикарные комплексные отели, санатории, пансионаты с достойным уровнем сервиса, с новейшим медицинским оборудованием, с персоналом мирового уровня. Задача — закрыть потребность и в отдыхе, и в лечении, и в реабилитации или восстановлении.

Следующее перспективное направление — инвестиции в АПК. В свое время, когда я руководил подразделением Россельхозбанка, было очень много инвестпроектов в аграрной сфере, которые так и не нашли своей реализации. И, мне кажется, вот здесь надо сконцентрировать внимание, и сделать качественные проекты именно в этой отрасли.

Одно огромное овощехранилище, которое заявлено на территории Невинномысска, не сможет, в принципе, ничего изменить у нас. Край богат зерном, но нигде нет его глубокой переработки. Свекла на сахар увозится в Краснодарский край.

Такие проекты постоянно кто-то приходит и заявляет, но по факту ни один из них не реализован. Аграрии Ставропольского края продолжают просто вывозить зерно за бесценок, хотя могли бы производить конечную продукцию совершенно другого класса и оставлять в регионе всю добавочную стоимость. А пока на нашем сырье зарабатывают другие.

Много внимания, конечно, уделяется в регионе строительной отрасли и смежным производствам. Началось создание нового Ставрополя. Сейчас идут разговоры о строительстве фактически “второго” Кисловодска, но, если это навредит экосистеме региона, лишит город источников минеральной воды, по сути, подорвет санаторно-курортную отрасль, нужны ли нам такие проекты?!

Понятно, что инвесторы найдутся, но надо очень осторожно к этому подходить. И здесь, наверное, ключевым должен быть принцип “не навреди”, и уже край должен сначала заказывать экспертизу, а уже потом привлекать инвесторов».