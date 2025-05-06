В Ростове пожарные эвакуировали шесть человек из-за возгорания телевизора
В Ростове-на-Дону жителей девятиэтажного дома на улице Вятской пришлось эвакуировать из-за возгорания телевизора. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что к моменту приезда пожарных огонь распространился на трех квадратных метрах помещения. На место прибыли 13 спасателей и четыре
единицы спецтехники.
Возгорание удалось ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал.