В Ростове пожарные эвакуировали шесть человек из-за возгорания телевизора

В Ростове-на-Дону жителей девятиэтажного дома на улице Вятской пришлось эвакуировать из-за возгорания телевизора. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что к моменту приезда пожарных огонь распространился на трех квадратных метрах помещения. На место прибыли 13 спасателей и четыре

единицы спецтехники.

Возгорание удалось ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал.

Мария Хоперская