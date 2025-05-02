В саратовских Озинках потушили пожар на 120 «квадратах»

В поселке Озинки Саратовской области огнеборцы ликвидировали пожар на 120 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар в старом щитовом доме на двух хозяев на ул. Александрова произошел вечером в среду. Жильцы увидели, что горит кровля, эвакуировались и вызвали экстренные службы.

В тушении огня были задействованы три пожарных расчета. Как выяснил дознаватель МЧС России, к пожару привела ветхая проводка. Жильцы начали ее менять, но завершить работы не успели.

Павел Фролов