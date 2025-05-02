СК возбудит дело по факту смерти подростка после игры в футбол в Волгограде

Руководитель волгоградского следственного управления Василий Семенов возбудит уголовное дело по обращению о ненадлежащем оказании медпомощи несовершеннолетнему в Волгограде и доложит об установленных обстоятельствах и о результатах расследования. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, передает инфоцентр.

Ранее жительница Волгограда в обращении к господину Бастрыкину выразила несогласие с ходом выяснения обстоятельств смерти ее 16-летнего сына. С ее слов, в минувшем месяце он участвовал в соревнованиях по футболу, а когда пришел домой, у него случился сердечный приступ. На место прибыли медики «скорой», которые реанимировали подростка.

Заявительница отметила, что спецтранспорт направили для госпитализации в медучреждение, которое расположено далеко от места жительства семьи. При этом сотрудники близлежащего кардиологического центра были готовы принять мальчика.

В итоге сын жительницы Волгограда умер во время транспортировки. Автор обращения добавила, что виновных лиц к ответственности так и не привлекли. Ситуация освещалась в СМИ. Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к процессуальной проверке по данному факту.

Павел Фролов