В Ростове заработал фонтан «Атланты» на Театральной площади после реставрации

В Ростове-на-Дону официально запустили главный фонтан «Атлантов» на Театральной площади после реставрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Как сообщили в ведомстве, работы начались в мае прошлого года и завершилась в конце марта 2025 года. После проводились пуско-наладочные работы.

Реставрация включала восстановление восьмигранного постамента, ступенчатой части стилобата и статуй земноводных, а также капитальный ремонт чаши бассейна и чаш каскадов. Также были заменены светодиодные прожекторы и оборудование насосной фонтана, а бетонные поверхности каскада были облицованы гранитными плитами. Кроме того, была обустроена фонтанная площадь, где заменили тротуарную плитку, установили новые скамьи, урны и обустроили новый травяной газон.

Отмечается, что система управления обеспечивает работу светомузыкального фонтана в трех режимах: динамическом, светодинамическом, шоу-режиме.

Снежана Стодольская