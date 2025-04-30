В Краснодаре объявили авиационную опасность

Система РСЧС разослала сообщения об авиационной опасности в Краснодаре. Оповещения поступают через приложение МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Внимание! "Авиационная опасность". Сохраняйте спокойствие. Необходимо повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до получения сигнала "Отбой"»,— говорится в сообщении.

Ранее, 29 апреля, в Краснодарском крае дважды за день объявили авиационную опасность. Сигналы тревоги разослала система РСЧС около 18:30 по мск. Сообщения получили жители Славянского, Темрюкского, Крымского и Туапсинского районов.

Алина Зорина