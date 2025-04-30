В Крыму выявили более 400 незаконных онлайн-объявлений о продаже ветлекарств

Сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили в Крыму и Севастополе 430 незаконных объявлений о реализации ветеринарных препаратов. Проверка проводилась на одном из маркетплейсов с 11 по 24 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что торговые сети и индивидуальные предприниматели предлагали лекарства для животных без необходимых лицензий. Такая деятельность нарушает федеральные законы «Об обращении лекарственных средств» и «О лицензировании отдельных видов деятельности».

По итогам проверки данные переданы в Роскомнадзор для блокировки нелегальных объявлений. Кроме того, направлено девять писем в территориальные подразделения Россельхознадзора для принятия дальнейших мер.

Алина Зорина