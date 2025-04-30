Донские спасатели перейдут на время праздников в режим повышенной готовности

В Ростовской области на время майских праздников все пожарно-спасательные подразделения перейдут в режим повышенной готовности. Для ежедневного дежурства задействуют более 600 спасателей и пожарных, сообщается на сайте правительства донского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты коммунального и энергетического комплексов подготовили ремонтно-восстановительные бригады и необходимую технику для оперативного реагирования на внештатные ситуации и ликвидации возможных аварий. Для контроля пожароопасной обстановки, тушения пожаров и защиты от них населенных пунктов в Ростовской области задействовали более 7 тыс. человек и около 2 тыс. единиц средств пожаротушения.

Кроме того, казаки-дружинники обеспечат безопасность на улицах городов и станиц, а также в местах массового скопления граждан. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций казачьи дружины будут действовать совместно с территориальными подразделениями МЧС Ростовской области и ОВД.

Мария Хоперская