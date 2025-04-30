В МВД рассказали, как будут работать МРЭО Госавтоинспекции Кубани в праздники

В период с 1 по 11 мая 2025 года подразделения МРЭО Госавтоинспекции Краснодарского края будут работать по измененному графику. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, прием граждан в краевых отделениях МРЭО будет осуществляться 3, 6, 7 и 10 мая с 08:00 до 16:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В подразделениях, обслуживающих Сочи, Туапсинский район, Новороссийск, Анапу, Геленджик, а также Славянский, Темрюкский и Красноармейский районы, работа запланирована на те же даты с увеличенным временем приема — с 08:00 до 17:00.

Регистрационно-экзаменационные пункты МРЭО в Краснодаре и Динском районе, расположенные на улицах Просторной и Беговой, будут работать 4, 5, 6, 7 и 11 мая, также с 08:00 до 17:00.

Вячеслав Рыжков