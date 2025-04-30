В образовательных учреждениях Анапы пройдут учения

В среду, 30 апреля, в образовательных организациях Анапы состоятся комплексные учения, направленные на повышение готовности сотрудников учебных заведений к действиям в условиях угроз террористического характера. Инициатором выступило городское управление образования при участии региональных подразделений МЧС, Росгвардии и МВД, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках практических тренировок педагоги и административный персонал отработают сценарии реагирования на различные инциденты. Основной акцент сделан на координации с представителями силовых ведомств.

«В ходе практических занятий участники отработают алгоритмы действий при возникновении угрозы: от реагирования на вооруженное нападение до правильного поведения при обнаружении подозрительных предметов. Особое внимание четкому взаимодействию с силовыми структурами, что критически важно для минимизации последствий возможных угроз. Особое внимание четкому взаимодействию с силовыми структурами, что критически важно для минимизации последствий возможных угроз»», – объяснили в мэрии.

Вячеслав Рыжков