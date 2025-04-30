Треть ростовчан поддержала введение курса «Семьеведение» в школах

Введение курса «Семьеведение» в школах Ростова-на-Дону поддерживают только 32% ростовчан, сообщает пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно данным опроса, 32% ростовчан поддерживают эту идею, считая важным прививать любовь к семье. 44% выступили против, опасаясь, что это создаст дополнительную нагрузку для детей, а 24% респондентов считают, что полученные знания не пригодятся в будущем.

Среди женщин сторонников «Семьеведения» больше, чем среди мужчин (36% против 28% соответственно). Опрошенные в возрасте от 35 до 45 лет реже одобряют законопроект (30%), чем те, кто младше (37%), и те, кто старше (39%).Неоднозначно оценили инициативу и родители учеников 5—9 классов: 36% — за, 42% — против, 22% затруднились с ответом.

Напомним, ввести уроки «Семьеведения» на постоянной основе предложили депутаты Госдумы. Законотворцы хотят включить его в федеральную программу, сделав обязательным по аналогии с «Разговорами о важном». Предмет предназначен для учеников 5—9 классов, направлен на формирование у детей ценности крепкой семьи и брака. Сегодня он преподается в 40 регионах страны в качестве внеурочной деятельности.

Валентина Любашенко