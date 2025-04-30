Чиновник на Кубани задержан по делу о краже 1 млн кубометров песка

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением краевого ГУ МВД, задержан руководитель федерального учреждения, занимающегося мелиорацией в Краснодарском крае. По данным следствия, он причастен к организации масштабной незаконной добычи песка из русла реки Кубань, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как полагает следствие, чиновник обеспечивал оформление фиктивных разрешений на дноочистительные работы, контролировал заключение договоров с соучастниками и распределял полученный доход между участниками группы, включая сотрудников подведомственных подразделений.

По предварительным данным, в ходе противоправной деятельности без разрешительной документации было извлечено свыше 1 млн куб. м песка, который впоследствии реализовывался сторонним организациям. Ущерб от незаконной добычи оценивается более чем в 500 млн руб.

Фигуранту предъявлены обвинения по ст. 158 УК РФ (Кража) и ст. 257 УК РФ (Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов), ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следственные действия продолжаются.

Вячеслав Рыжков