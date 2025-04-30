В Краснодаре закупят пять комплексов для контроля соблюдения правил парковки

Власти Краснодара закупят пять стационарных комплексов фото- и видеофиксации по контролю соблюдений правил пользования платным парковочным пространством на территории города. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Определение подрядчика уже завершено. Была подана только одна заявка. На закупку комплексов городские власти потратят более 23,5 млн руб.

Как сказано в описании объекта закупки, комплексы должны выполнять следующие функции: фиксация транспортного средства и идентификация государственного регистрационного знака, определение координат текущего местоположения, определение значения текущего времени, синхронизированного со шкалой времени UTC(SU). Комплексы должны архивировать и хранить информацию, проверять распознанные номера по подключенным базам данных.

Гарантийный срок на товар составляет не менее 18 месяцев.

Вячеслав Рыжков