В Анапе завершается подготовка военных мемориалов к 80-летию Победы

Власти Анапы проверили ход работ по благоустройству военных мемориалов в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы, сообщает пресс-служба администрации курорта. В рабочем выезде участвовали вице-мэр Максим Мысаков, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Алексей Аксенов, заместитель председателя Совета Игорь Филимонов и Владимир Пономарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

На территории муниципалитета находится 88 объектов культурного наследия. По распоряжению мэра Анапы Василия Швеца проводится ремонт и благоустройство мемориалов, которые должны быть полностью готовы к 9 Мая. В настоящее время выполнение намеченных мероприятий достигло 99%.

Для реставрации воинских захоронений и нанесения имен павших защитников Отечества программой предусмотрено совместное финансирование из краевого бюджета. Работы затронут четыре объекта, включая братские могилы в станицах Благовещенской, Анапской и хуторах Чекон и Иванов.

Самые известные памятники Великой Отечественной войны в Анапе: сквер Боевой Славы (в центре сквера находится «Вечный огонь»); мемориал, посвященный подвигу десанта под командованием капитана Дмитрия Калинина (создан рядом с селом Варваровка в 1968 году); мемориал, посвященный воинам 89-й дивизии и Герою Советского Союза Сурену Аракеляну (открыт на хуторе Курбацком в 1983 году); памятный знак бойцам Батареи стационарной-464 (установлен в 1978 году на въезде в село Витязево).

Лия Пацан