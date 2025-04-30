СМИ: «Магнит» покупает «Азбуку вкуса»

Группа «Магнит» достигла договоренностей о приобретении контрольного пакета сети «Азбука вкуса» (юридическое лицо — ООО «Городской супермаркет»), пишет РБК со ссылкой на три источника, знакомые с деталями переговоров. Сумма сделки, по оценкам, может составить от 30 до 35 млрд руб. До этого активом интересовались «Яндекс» и «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточняют собеседники издания, предметом сделки стали розничные магазины сети в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обеспечивающих поставки готовой продукции в торговые точки, а также три распределительных центра.

О планах выхода из капитала ретейлера бизнесменов Александра Абрамова и Александра Фролова стало известно в начале апреля. По мнению экспертов, сделка по продаже «Азбуки вкуса» была ожидаемой: к настоящему моменту компания демонстрирует наиболее устойчивые результаты за последние годы.

Вячеслав Рыжков