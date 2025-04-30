Жителя Ханты-Мансийска депортировали из Камбоджи за покушение на сбыт наркотиков

Из Камбоджи в Россию депортировали жителя Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), обвиняемого в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как считает следствие, в 2019 году в Ханты-Мансийске югорчанин и его сообщник приобрели вещество с производным N-метилэфедрона, планируя его сбыть. Уголовное дело возбуждено по ст. 30 и 228.1 УК РФ.

По поручению Генпрокуратуры и на основании материалов УМВД Югры он был объявлен международный розыск. Благодаря сотрудничеству с Интерполом обвиняемого задержали в Камбодже. В ближайшее время его доставят в Россию для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Югре полицейские изъяли более 34 кг гашиша и марихуаны у 53-летнего жителя Омска. Его задержали в начале февраля у заправки на 15 км дороги Сургут — Лянтор в Сургутском районе, наркотики обнаружили в тайнике автомобиля.

Ирина Пичурина