На Кубани 30 апреля прогнозируют потепление до +20°

В Краснодарском крае 30 апреля синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду — местами воздух прогреется до +20 градусов. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

На Азовском побережье с утра ожидается от +3 до +8 градусов, днем — до +20. В горных районах потеплеет до +18…+20. На Черноморском побережье — малооблачно и без осадков, воздух прогреется до +19. Северный и северо-восточный ветер будет достигать 12–14 м/с.

В Краснодаре также прогнозируют ясный день: +18…+20 градусов, осадков не ожидается, ветер умеренный.

Анна Гречко