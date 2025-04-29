Три жителя Крыма заработали 31 млн рублей на незаконных банковских операциях

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Крымского полуострова, организовавших масштабную сеть незаконных банковских операций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, в сентябре 2016 года фигуранты организовали нелегальную финансовую деятельность на территории Республики Крым, Краснодарского края, Самарской, Воронежской, Белгородской областей, а также в Москве, Ярославле, Костроме и Екатеринбурге.

Для реализации схемы участники группы зарегистрировали не менее 17 компаний на подставных лиц. Не имея банковской лицензии, они организовали поступление на расчетные счета подконтрольных фирм свыше 1 млрд руб. от 228 юридических лиц с последующим обналичиванием этих средств.

За свои услуги обвиняемые взимали комиссию в размере не менее 3% от суммы операций. Их нелегальный доход превысил 31 млн руб. Для легализации части полученных средств двое обвиняемых заключили договоры сублизинга двух легковых автомобилей.

Алина Зорина